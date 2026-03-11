山時聡真、主演映画「90メートル」新規場面写真独占解禁 複雑な胸の内・柔らかな笑顔を切り取った4枚
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の山時聡真と女優の菅野美穂がW主演を務める映画「90メートル」（3月27日全国公開）より、山時の場面写真が解禁された。
【写真】「ちはやふる」イケメン俳優「やんちゃ感あって可愛い」新鮮な坊主頭ショット
スタジオジブリ制作の宮崎駿監督作『君たちはどう生きるか』で主人公声優の座を射止め脚光を浴びた山時は、現在20歳ながら、芸歴はおおよそ15年。NHK朝ドラ「虎に翼」（24）、映画『ラーゲリより愛を込めて』（22）、ドラマ「ちはやふるーめぐりー」（25） など話題作に立て続けに出演している。
そんな山時が演じる高校3年生の佑は、東京の大学に進学したい気持ちを持ちつつ、難病を抱える母・美咲の介護に追われ勉強もままならない状況。無気力な表情で模試の成績を受け取る姿や、美咲と食卓を囲みながら不愛想にスマホを見ながら食事をする、複雑な胸の内を切り取ったカットが並んでいる。
また、佑が所属していたバスケ部のマネージャーで同級生の杏花（南琴奈）とのカットでは、久しぶりの会話で本心を打ち明けない様子や、天真爛漫な杏花との交流を経て、柔らかな笑顔を浮かべるの佑の姿を切り取っている。（modelpress編集部）
小学生の頃からバスケットボール一筋だった佑。高校2年のとき、母・美咲が難病を患ったことで、母子家庭で育った佑はバスケを辞め、美咲の世話を優先せざるを得なくなる。ヘルパーの支援はあるものの24時間体制ではないため、佑が美咲のケアをしながら家事をこなす日々を送っていた。高校3年生になった今、東京の大学に進学したい気持ちはあるが、美咲を1人にするわけにはいかず、常に手元にある呼び出しチャイムの音が、佑の心に重くのしかかる。その看病が一生続くかのように、自分の夢や希望はすべて諦めかけていたある日、担任の先生から自己推薦での受験を勧められる。しかし、日に日に身体の自由を失っていく美咲の姿を見ると、上京したい気持ちを打ち明けられずにいた。そんな佑を前に、我が子の明るい未来を願う美咲は「おかあさん、大丈夫だから」と優しく声をかけるが…。
◆山時聡真「90メートル」新規場面写真解禁
◆映画「90メートル」ストーリー
