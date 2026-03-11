土屋太鳳＆timelesz佐藤勝利、テレ朝新水9ドラマで“新しい風”を プロデューサーが起用理由明かす「若く勢いのある方を主役に」
【モデルプレス＝2026/03/11】テレビ朝日が3月11日、同局にて「2026年4月改編」説明会を実施。新水曜ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜よる9時〜）で主演を務める女優の土屋太鳳、timeleszの佐藤勝利の起用理由について明かした。
【写真】テレ朝入社式にサプライズ登場した人気女優
「踊る大捜査線」「教場」（ともにフジテレビ）などの名作を生み出した君塚良ー氏が新たに紡ぎあげる、史上初、トラックで爆走する捜査本部を描いたかつてない刑事ドラマ。水曜9時枠おなじみの北大路欣也＆井ノ原快彦も名を連ね、個性溢れる移動捜査課の刑事たちの活躍、生き様、そして人間模様を描く。
これまでの水曜9時枠で主演を務めてきた俳優陣より年齢が若い土屋と佐藤の起用について、プロデューサーの川島誠史氏は「斬新な企画で水曜9時枠に新しい風を吹き込むためには、若く勢いのある方を主役にしたいと思いました」と説明。土屋については、「朝ドラの主役をはじめ、さまざまな作品で広く認知されており、何よりその高い演技力が主役にふさわしいと感じています」と語った。
さらに、佐藤については「現在、最も勢いのあるグループ・timeleszの中心メンバーとして活躍しており、主役として愛されるキャラクターに非常にぴったりだと思いました」とコメント。撮影を通じて「2人ともこのお仕事に対して誠実で、いろいろなことを考えてまっすぐ取り組んでいただいておりまして、この枠の主役としてふさわしいお二人かなと思っております」と現場での姿勢も明かした。
川島氏は、今作について「革新と伝統を体現した刑事ドラマを目指していきたいと思っております」と話し、「これまでに見たことのない刑事ドラマを目指しておりますので、ぜひ応援していただけたらと思っております」と呼びかけた。
同局4月の改編率は、全日：7.7% 、ゴールデン：17.6%、プライム：15.9%。オールターゲット戦略でファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求し、朝の情報番組から深夜のバラエティ番組まで、その時間帯の視聴層にあった番組をラインナップ。よる9時の3夜連続ドラマゾーンは、鈴木京香主演の人気シリーズ「未解決の女」に加えて、高橋一生、土屋・佐藤がW主演を務める豪華新作を放送する。バラエティでは月〜金曜あさ9時55分に「有働由美子の健康案内人！」、日曜あさ8時に、竹下☆ばらだいす・しなこ・MADAMADAをMCに迎えて「よ〜い！スターと！トビダスクール」がスタート。さらに、深夜帯の改革に加え、地上波のみならずイベント・配信などコンテンツの360°展開を積極的に推し進める。この日の司会は同局アナウンサーの清水俊輔が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】テレ朝入社式にサプライズ登場した人気女優
◆「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」
「踊る大捜査線」「教場」（ともにフジテレビ）などの名作を生み出した君塚良ー氏が新たに紡ぎあげる、史上初、トラックで爆走する捜査本部を描いたかつてない刑事ドラマ。水曜9時枠おなじみの北大路欣也＆井ノ原快彦も名を連ね、個性溢れる移動捜査課の刑事たちの活躍、生き様、そして人間模様を描く。
◆土屋太鳳＆佐藤勝利の起用理由
これまでの水曜9時枠で主演を務めてきた俳優陣より年齢が若い土屋と佐藤の起用について、プロデューサーの川島誠史氏は「斬新な企画で水曜9時枠に新しい風を吹き込むためには、若く勢いのある方を主役にしたいと思いました」と説明。土屋については、「朝ドラの主役をはじめ、さまざまな作品で広く認知されており、何よりその高い演技力が主役にふさわしいと感じています」と語った。
さらに、佐藤については「現在、最も勢いのあるグループ・timeleszの中心メンバーとして活躍しており、主役として愛されるキャラクターに非常にぴったりだと思いました」とコメント。撮影を通じて「2人ともこのお仕事に対して誠実で、いろいろなことを考えてまっすぐ取り組んでいただいておりまして、この枠の主役としてふさわしいお二人かなと思っております」と現場での姿勢も明かした。
川島氏は、今作について「革新と伝統を体現した刑事ドラマを目指していきたいと思っております」と話し、「これまでに見たことのない刑事ドラマを目指しておりますので、ぜひ応援していただけたらと思っております」と呼びかけた。
◆テレ朝2026年4月改編
同局4月の改編率は、全日：7.7% 、ゴールデン：17.6%、プライム：15.9%。オールターゲット戦略でファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求し、朝の情報番組から深夜のバラエティ番組まで、その時間帯の視聴層にあった番組をラインナップ。よる9時の3夜連続ドラマゾーンは、鈴木京香主演の人気シリーズ「未解決の女」に加えて、高橋一生、土屋・佐藤がW主演を務める豪華新作を放送する。バラエティでは月〜金曜あさ9時55分に「有働由美子の健康案内人！」、日曜あさ8時に、竹下☆ばらだいす・しなこ・MADAMADAをMCに迎えて「よ〜い！スターと！トビダスクール」がスタート。さらに、深夜帯の改革に加え、地上波のみならずイベント・配信などコンテンツの360°展開を積極的に推し進める。この日の司会は同局アナウンサーの清水俊輔が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】