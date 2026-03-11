AKB48新センター・伊藤百花、ショーパン姿に視線集中「漫画キャラのよう」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/11】AKB48の伊藤百花が3月10日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、注目を集めている。
【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター「漫画キャラのよう」“二次元級”ショーパン美脚ショット
伊藤は「本を見ているようで漫画です」とつづり、棚一面に漫画が並ぶ場所でのショットを複数枚投稿。チェック柄のトップスとベレー帽、色白な脚が際立つショートパンツにロングブーツを組み合わせ、真剣な表情で漫画を見つめている自然体な姿を公開している。
この投稿には「絵になる」「二度見した」「可愛すぎる」「雰囲気が素敵」「漫画キャラのよう」「着こなせるのすごい」「おしゃれ」などの反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
