高橋文哉、一番会いたい人物明かす きっかけは「SAKAMOTO DAYS」ファンから反響続々「熱量がすごい」「共演してほしい」
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の高橋文哉が2026年3月10日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。会ってみたい人物を明かす場面があった。
【写真】高橋文哉「間違いない」一番会いたい32歳女性芸能人
リスナーから「今一番会ってみたい人は誰ですか？」と聞かれた高橋は、俳優のキアヌ・リーブスと回答。続けて「『SAKAMOTO DAYS』をやるので『ジョン・ウィック』を観たんですよ」とSnow Manの目黒蓮主演の実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の役作りとして、キアヌが主演を務めた「ジョン・ウィック」（2014年）を観たと回顧。「超面白くて『キアヌ・リーブスやばい！』となって」と会いたい理由を説明した。さらに「上田麗奈さんです！間違いない。一番！『アオのハコ』の千夏先輩の声優さん」と声優で歌手の上田麗奈に会いたいと明かし「会いたいというかラジオがしたい」と語っていた。
また、上田が鹿野千夏役を担当しているテレビアニメ「アオのハコ」（TBS系／毎週木曜23時56分〜）について「これだけ作品をゼロから観て好きになったことがあまりなかった」とファンであることを口に。「アオのハコ」に出演している声優をはじめ、原作者である三浦糀氏にも会いたいと話した。この放送を受け、ファンからは「好きなの伝わる」「熱量がすごい」「共演してほしい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋文哉「間違いない」一番会いたい32歳女性芸能人
◆高橋文哉、会いたい人は？
リスナーから「今一番会ってみたい人は誰ですか？」と聞かれた高橋は、俳優のキアヌ・リーブスと回答。続けて「『SAKAMOTO DAYS』をやるので『ジョン・ウィック』を観たんですよ」とSnow Manの目黒蓮主演の実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の役作りとして、キアヌが主演を務めた「ジョン・ウィック」（2014年）を観たと回顧。「超面白くて『キアヌ・リーブスやばい！』となって」と会いたい理由を説明した。さらに「上田麗奈さんです！間違いない。一番！『アオのハコ』の千夏先輩の声優さん」と声優で歌手の上田麗奈に会いたいと明かし「会いたいというかラジオがしたい」と語っていた。
◆高橋文哉「アオのハコ」ファンを公言
また、上田が鹿野千夏役を担当しているテレビアニメ「アオのハコ」（TBS系／毎週木曜23時56分〜）について「これだけ作品をゼロから観て好きになったことがあまりなかった」とファンであることを口に。「アオのハコ」に出演している声優をはじめ、原作者である三浦糀氏にも会いたいと話した。この放送を受け、ファンからは「好きなの伝わる」「熱量がすごい」「共演してほしい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】