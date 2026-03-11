2児の母・浜崎あゆみ「息子のオモチャ」が置かれたキッチン公開「高級感すごい」「ラップされてて笑った」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】歌手の浜崎あゆみが3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。キッチンでの微笑ましい光景を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「高級感すごい」息子のオモチャが置かれた広々キッチン
浜崎は「これまじニヤニヤした」と、キッチンでの一幕を報告。「息子のオモチャのライスがガチのキッチンに置いてある上に、お手伝いさんの誰かがラップまでかけてくれてるやん とか」と綴り、高級感溢れる黒い天板のキッチンに、ラップをかけられた玩具のご飯がぽつんと置かれた写真を載せている。
続く投稿では、歯科医院で大きなぬいぐるみが用意されていたエピソードを振り返りつつ、「今夜もそんな事で頭をいっぱいにしてみよう。明日は明日の気持ちに従ってまた作品を創ろう」と前向きな決意を記している。
この投稿に、ファンからは「オモチャにまでラップをかけるお手伝いさん（笑）」「黒の大理石のようなキッチンが豪華すぎて驚きました」「キッチンの高級感すごい」「玩具のご飯が馴染みすぎていて、一瞬本物かと思いました」「ラップされてて笑った」「あゆの日常の幸せをお裾分けしてもらった気分です」「白子かヨーグルトに見えましたww」「シュールな1枚で面白い」といった声が寄せられている。
浜崎は2020年1月1日、公式ファンクラブサイトにて2019年11月に第1子男児を出産していたことを発表。2021年5月1日、第2子の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳歌姫「高級感すごい」息子のオモチャが置かれた広々キッチン
◆浜崎あゆみ、キッチンの「ニヤニヤした」光景を公開
浜崎は「これまじニヤニヤした」と、キッチンでの一幕を報告。「息子のオモチャのライスがガチのキッチンに置いてある上に、お手伝いさんの誰かがラップまでかけてくれてるやん とか」と綴り、高級感溢れる黒い天板のキッチンに、ラップをかけられた玩具のご飯がぽつんと置かれた写真を載せている。
◆浜崎あゆみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オモチャにまでラップをかけるお手伝いさん（笑）」「黒の大理石のようなキッチンが豪華すぎて驚きました」「キッチンの高級感すごい」「玩具のご飯が馴染みすぎていて、一瞬本物かと思いました」「ラップされてて笑った」「あゆの日常の幸せをお裾分けしてもらった気分です」「白子かヨーグルトに見えましたww」「シュールな1枚で面白い」といった声が寄せられている。
浜崎は2020年1月1日、公式ファンクラブサイトにて2019年11月に第1子男児を出産していたことを発表。2021年5月1日、第2子の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】