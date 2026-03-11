次の土日(14日〜15日)からは、全国的に春本番の陽気になるでしょう。気温上昇に伴い、桜の生長も進み、来週にも桜が開花を迎える所もありそうです。

この時期らしい気温の所が多かった

今日11日は、朝は冬日(最低気温0℃未満)地点数が650を超え、冷え込みが強まりました。日中は広い範囲で晴れて、気温が上昇し、最高気温は平年並みの所が多くなりました。



午後3時までの主な地点の最高気温は、札幌4.4℃、仙台9.3℃、新潟5.6℃(平年より-4℃)、東京都心11.9℃(前日より+4℃)、名古屋13.2℃、大阪12.2℃、広島12.9℃、高知14.4℃、福岡14.5℃、那覇22.6℃でした。

桜の開花は高知の19日からスタート

次の14日(土)以降は、移動性の高気圧に覆われて、晴れる所が多くなるでしょう。全国的に気温が平年を上回り、春本番の暖かさとなる見通しです。桜のつぼみも綻び、来週になると桜の便りも届き始めそうです。予想最高気温は、札幌で5℃前後、18日(水)には9℃まで上がる予想です。仙台は11℃〜14℃となるでしょう。雪が多く残る地域では、屋根からの落雪や雪崩にご注意ください。



東京は、13日(金)は11℃と昼間でも空気が冷たく感じられますが、14日(土)からは15℃以上と昼間は上着が邪魔になるくらいでしょう。名古屋、大阪、福岡も15℃を超える日が多く、名古屋や大阪では20℃に迫る日もある予想です。



この暖かさによって桜の生長も進むでしょう。日本気象協会が今日11日に発表した最新の桜開花・満開予測によると、19日の高知から桜の開花がスタートする見込みです。20日には福岡、名古屋、21日には東京で桜の便りがある予想です。今年は西日本で平年並みか早く、東日本と北日本で平年より早い見込みです。