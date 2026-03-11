◆オープン戦 ロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックスがロッテとの接戦を制した。１点リードの３回、先発・山下が先頭の友杉を四球で出すと、小川にセーフティーバントを決められ、無死一、三塁のピンチを招く。小川に二盗を決められると、続く藤原への４球目が暴投となり、同点に追いつかれた。その後は藤原に左犠飛を許し、勝ち越された。

再び１点リードをもらった直後の６回は、ポランコに同点右前打を浴びた。５回２／３を４安打３失点で降板。それでも、毎回の６奪三振、最速も１５５キロを計測するなど、九里とともに開幕投手候補に挙がる右腕が能力の一端を見せつけた。その後は富山、佐藤一、阿部、東松が無失点でつないだ。

打線は３回、１死二塁から宗が左越えに先制二塁打。１―２の５回は、１死一塁で宜保が右中間に同点二塁打を放つと、１死一、三塁からは西川に一時勝ち越しの左犠飛が生まれた。宗は３打数３安打１打点１盗塁の活躍で、オープン戦打率５割７分１厘と状態のよさを見せつけた。

３―３の９回、先頭の香月が左前打を放つと、１死から代走の遠藤が二盗を成功。その後、２死三塁で途中出場の太田が中前に決勝打を運んだ。