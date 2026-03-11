テレビ朝日は１１日、東京・六本木の同局で「２０２６年春 テレビ朝日改編説明会」を行い、来月５日放送開始の「よ〜い！スターと！トビダスクール」（日曜・前８時）に言及した。

子どもの個性、好奇心、表現する楽しさを大切にしながら、見る度に心が輝く視聴者参加型の学園エンターテインメント。原宿系動画クリエイター「竹下☆ぱらだいす」（あぃりＤＸ、だーご、しんぢくん）、しなこらが出演する。

出演者全員が地上波では初めてのレギュラー番組。越後圭祐プロデューサーによると、いずれも「２０、３０年後に今後も語り継がれる番組にしたい。（自分たちの経験から）子どもに好きを自由に表現していいんだよと伝えたい」と意気込んでいるという。

同氏は「月曜日に学校に行った時の話題になる番組にしたい。親御さん、おじいちゃんおばあちゃんとみんなで楽しめる番組にしたい」。歌、ダンスだけでなくメイクやデコレーションなど子どもたちの流行にも乗っかることで「学校ではないような授業をお届けしたい」と続けた。

コンテンツ編成局長の寺田伸也氏は「人気のインフルエンサーの方、日曜日の朝がプリキュア、特撮と親子向け番組が多い。さらなる強化として、インフルエンサーの力をお借りしたい」と説明していた。