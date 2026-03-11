◆立命大学園創立１２５周年記念試合 立命大３―３慶大（１１日・わかさスタジアム京都）

今秋ドラフトの目玉候補・立命大の有馬伽久（がく、４年＝愛工大名電）が慶大戦に先発し、５回を４安打２失点（自責０）。初回に２点を失ったものの、３回以降は３イニングを完全投球で５三振を奪うなど修正能力の高さを見せつけた。

同校の創立１２５周年記念試合として東京六大学の慶大を招いた一戦で、有馬は堂々のピッチングをみせた。初回こそ失策からみで２失点したが、３回から覚醒。４者連続三振を含む５Ｋと圧倒。最速は１４７キロをマークした。

「冷静にしっかりと修正して自分のピッチングができた。そこは手応えを感じています」。立ち上がりは軸足に体重が乗り切らないまま投げていたが、コーチに指摘されると、３回以降はしっかりとためをつくって投げ、相手打線を完璧に抑えた。

有馬は昨秋の明治神宮大会・東農大北海道戦で１０者連続三振を奪い、１９７２年に関大・山口高志がマークした連続奪三振の大会記録（８者）を５３年ぶりに塗り替え、チームを準優勝に導き、一躍全国区に名乗り出た。

オフは「真っすぐを磨く」をテーマに、体の使い方を再確認。「（今までは）変化球には自信があったけど、ストレートを狙われ、打たれたこともあった。真っすぐと分かっていても勝負できるようになりたい」と有馬。昨年の活躍でマークが厳しくなるが、新たなレベルアップを目指している。「今日は真っすぐで空振りも取れましたし、コースに決まったボールもあったし、やってきたことが出せた」と自信を見せた。

ネット裏のスカウト陣も高評価だ。巨人・榑松伸介スカウト部スカウトディレクターは「この時期にこれだけ投げられれば十分です。腕の振りとボールのキレで勝負するタイプ。ツーシームも効いていた」と評価。楽天・足立祐一スカウトも「まだ調整段階だと思いますが、ゲーム中に修正したのは能力が高い。しっかり腕が振れている。ツーシームも良かったです」とコメントした。

目標は「チームとしては日本一。個人としてはドラフト１位でプロに行くこと」と、きっぱり。リーグ初戦は第２節、４月１０日の近大戦だ。「一番倒さなければいけない相手。去年負けているので、その相手と初戦で対戦できる。万全の状態で挑みたい。甲子園でできるのもワクワクしています」と意気込んだ。