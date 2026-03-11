医師免許を持つ、俳優の野々山さくらさんが自身のインスタグラムを更新。芸能活動を休止することを発表しました。



【写真を見る】【 野々山さくら 】 医師免許を持つ俳優 芸能活動休止を発表 「みなさまのこころのすみっこで、きっとまたお会いできますように」



野々山さんは「ご報告」と題して、「この度、私事ではございますが 2026年3月31日をもちまして 一度、芸能活動を休止する決断をいたしました。」と投稿。同時に所属事務所の『サンミュージックブレーン』も退所するとしています。





野々山さんは「約6年間、事務所の皆さま、お仕事の皆さま、そして応援をして下さる皆さまと歩む日々の中で、本当に温かくお世話になりました。」「活動中また在籍中は、多くのご指導と温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。」と、感謝の言葉を綴っています。





そして「これからも感謝の気持ちと皆さまとの瞬間を心のそばに、ひとときも忘れず 一つ一つのご縁とお仕事に真摯に向き合い、少し形はかわっても、きっとお会いできますように変わらぬ情熱と目標を胸に前向きに進んでまいります。」と、今後の抱負を記しています。





最後は「みなさまのこころのすみっこで、きっとまたお会いできますように。」と綴り、直筆の署名を添えて締めくくりました。



なお、活動休止に伴い、自身のSNSアカウント（Instagram、X）についても3月末をもって一度閉鎖する意向を明かしています。





野々山さくらさんは1995年6月2日生まれで、現在30歳。医師免許を持ちながら、舞台やドラマなどで俳優として活動していました。







【 野々山さくらさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



出身地：東京都

生年月日：1995年6月2日

血液型：B型

サイズ：身長156.2cm 体重47kg 靴23.5cm



特技：ピアノ(16年)、チェロ(9年)、クラシックバレエ(8年)、短距離走(50m走7秒台)、片手側転、柔軟



趣味：フレンチブルドッグと遊ぶこと、長距離の散歩、献血、読書、ジャズダンス、硬式テニス



その他：医師免許、色彩検定3級・UC級、実用英語技能検定2級

普通自動車第一種運転免許



