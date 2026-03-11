¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë³«»Ï¡ª°¤Éô°ìÆó»°¡¦Éð²¬µ£¤é¤¬¿·¤¿¤ËÁª½Ð¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»ÒÂåÉ½£µ¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡Ú½ÀÆ»¡Û
Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï10Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤10·î¤Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥¯¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÄÉ²Ã¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£ÃË»Ò66kgµé¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤ÎÉð²¬µ£¡Ê25¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤ÈÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°¤Éô°ìÆó»°¡Ê28¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Î2¿Í¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¡£ÃË»Ò90kgµé¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¼Èø»°»ÍÏº¡Ê25¡¢JES¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅÄÅè¹ä´õ¡Ê28¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì2¿Í¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË»Ò81kgµé¤ÎÏ·ÌîÍ´Ê¿¡Ê24¡¢°°²½À®¡Ë¡¢ÃË»Ò100kgµé¤Î¿·°æÆ»Âç¡Ê21¡¢Åì³¤Âç3Ç¯¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÎëÌÚ·Ë¼£ÃË»Ò´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬6·î¤ÎÂç²ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤âÂåÉ½Áª¹Í¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¤³¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë·Ò¤¬¤ëÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½ÅÍ×À¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ÅÄÍøÉ§¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤ä¤Ï¤ê·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È»Ä¤ê¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ï4·î¤ÎÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌ½ÀÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¸å¤ËÁª¹ÍÍ½Äê¡£
¡ÚÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡Û
ÃË»Ò60kgµé¡¡(Ì¤Äê)
ÃË»Ò66kgµé¡¡Éð²¬µ£¡¢°¤Éô°ìÆó»°
ÃË»Ò73kgµé¡¡¡ÊÌ¤Äê¡Ë
ÃË»Ò81kgµé¡¡Ï·ÌîÍ´Ê¿
ÃË»Ò90kgµé¡¡Â¼Èø»°»ÍÏº¡¢ÅÄÅè¹ä´õ
ÃË»Ò100kgµé¡¡¿·°æÆ»Âç
ÃË»Ò100kgÄ¶µé¡¡¡ÊÌ¤Äê¡Ë
¢¨Â¼Èø»°»ÍÏº¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½ºÑ