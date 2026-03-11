第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表の主将・陳傑憲（チン・ケツケン）外野手が11日までに自身のインスタグラムを更新。WBC台湾代表への思いをつづった。

超満員の中で開催された開幕戦。しかし24年プレミア12王者をアクシデントが襲った。プレミア12決勝で3ランを放ち、大会MVPに輝いた絶対的主将の陳傑憲（チン・ケツケン）が5日のオーストラリア戦で左手人差し指に死球を受けて骨折した。

しかし主将は帰ってきた。台湾は負けたら1次ラウンド敗退が決まる“背水の陣”で8日に韓国と対戦。3度のリードを追いつかれ、タイブレークにもつれ込んだ10回だった。無死二塁から始まる場面で、二塁走者ギリギラウの代走・陳傑憲が送られた。左手に厚い手袋をして二塁走者に立つと、4万584人観衆の多くを占めた台湾ファンから大きな声援を受ける。

続く打者の一塁側の犠打で、陳傑憲は三塁へヘッドスライディング。負傷した左手で三塁ベースをタッチする気迫でセーフをもぎとり、1死三塁からセーフティースクイズで決勝の生還を果たした。そのまま逃げ切って、涙の激勝。2勝2敗で終え、1次ラウンド突破の可能性を残した。しかし残念ながらマイアミへの切符を手にすることはできなかった。

陳傑憲は自身のインスタグラムで「ストーリーは完璧ではないけど感動的だった」と写真から編成されたショート動画を投稿。

「チーム台湾。お疲れ様でした」と締めた。

ネットでは「最高のキャプテン」「勇敢な台湾選手たちだった！」「本当に感動しました」「ゆっくり休んでください！」「最高だった！」「諦めない精神を見ました」などの声が上がった。