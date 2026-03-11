FE名古屋のジェレミー・ジョーンズがIL入り…宇都宮陸をIL抹消もリハビリ継続

3月11日、B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、ジェレミー・ジョーンズが右大腿四頭筋腱炎および左膝関節軟骨損傷のため、同日付でインジュアリーリスト（IL）に登録されたことを発表した。

アメリカ出身で現在29歳のジョーンズは、201センチ95キロのスモールフォワード。ゴンザガ大学時代には八村塁とチームメートで、2021－22シーズンにFE名古屋の一員としてBリーグデビューを果たした。2年ぶりに復帰した今シーズンは、ここまでB1リーグ戦36試合に出場し、平均9.3得点4.9リバウンド2.4アシストを記録している。

直近の8日に行われた三遠ネオフェニックス戦では、今シーズン初めてベンチスタートとなり、15分出場で無得点。ILに登録されたことで、最短でも30日間は出場選手登録から外れることになる。

なお、BリーグのIL同時登録は2名まで。FE名古屋は2025年10月10日付で宇都宮陸が右足関節脱臼骨折のためIL入りし、2026年2月25日付でマイロ・マーフィーも左慢性下腿コンパートメント症候群によりIL入りしていた。今回のジョーンズ登録に伴い、3月11日付で宇都宮をILから抹消。宇都宮は引き続き復帰に向けたリハビリを行うという。

西地区10位のFE名古屋は、今夜IGアリーナで行われる第25節で名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦予定。今季2勝1敗と勝ち越している“名古屋ダービー”を前に、主力の離脱という痛手を負うことになった。





【動画】ジェレミー・ジョーンズの2023-24『スティール』“一気見”