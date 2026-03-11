レイフ・ファインズ主演映画『The Choral（原題）』が、『ザ・コラール 希望を紡ぐ歌』の邦題で5月15日よりTOHOシネマズ シャンテほかで公開されることが決定した。

舞台は、第一次世界大戦下のイギリス北部ヨークシャー。徴兵で多くの団員を失った合唱団は、存続の危機に瀕していた。若者や町の人々を迎え入れ、“歌うこと”を通して再び心を結び直そうとする。新たな指揮者に選ばれたのは、敵国ドイツで活動していた医師ヘンリー・ガスリー。偏見と不信を背負いながら、彼は退役軍人、売春婦、敬虔なボランティア、徴兵を控えた少年たちなどの寄せ集めの団員たちと向き合い、熱心な指導のもとで、失われたつながりと希望を取り戻していく。やがて彼らは、前代未聞の“ある挑戦”へと踏み出す。しかし、再び徴兵通知が届き始め、ようやく芽生えた平穏は、戦争の影に呑み込まれていく。

主演を務めたのは、『教皇選挙』『ザ・メニュー』などのファインズ。厳格で偏屈な男の複雑な内面を、深い陰影とともに体現した。共演には、『刑事モース～オックスフォード事件簿～』のロジャー・アラム、『ゲーム・オブ・スローンズ』のマーク・アディらが集結。『英国万歳！』など英国アカデミー賞・トニー賞受賞の演出家ニコラス・ハイトナーが監督を務めた。英国を代表する劇作家アラン・ベネットとは本作が4度目のタッグとなった。1916年当時の衣装や街並みを再現し、バッハの「マタイ受難曲」、エルガーのオラトリオ「ゲロンティアスの夢」などの合唱曲が物語を支える。

あわせて公開された場面写真では、主演のファインズが指揮を行う様子が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）