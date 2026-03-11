国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、6月13日に開催する授賞式『Grand Ceremony』の模様をNHKにて生放送、YouTubeにて全世界配信する。また、授賞式当日の模様はTOKYO MX、Lemino、ABEMA、radikoといったマルチプラットフォームで生中継されることが決定した。

さらに、3月13日よりYouTube番組『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-』が始動。CEIPAの新メディア OTOMOによる本番組は、アワードをより楽しむため、“いま、音楽シーンでは何が起こっているのか？”をテーマに、各ジャンルの“現在”を覗いていくもので、MCはハリー杉山が担当。初回ゲストはYouTubeチャンネル『みのミュージック』運営 みので、ロック／オルタナティブについて語る。

なお本アワード開催に当たり、各企業のサポートも決定。トップパートナーには昨年に引き続きトヨタグループ、新たに設定されたプラチナパートナーには、株式会社木下グループ、ゴールドパートナーには株式会社NTTドコモ、アサヒビール株式会社、シルバーパートナーには、京都芸術大学（学校法人瓜生山学園）、スポティファイジャパン株式会社、読売新聞社を迎える。

また、「共創カテゴリー」でアワードと共に部門を創設するプライズパートナーとして、株式会社エクシング、株式会社第一興商、JASRAC（一般社団法人日本音楽著作権協会）、スポティファイジャパン株式会社、株式会社USEN（U-NEXT.HD）、LINE MUSIC株式会社が決定。くわえて、プロジェクトパートナー、メディアパートナー、ミュージックインダストリーパートナーといったカテゴリーにおいて様々な企業によるサポートが決定しており、新たな協賛企業／団体については順次発表予定だ。

3月19日には、本アワードのエントリー作品を発表。投票はエントリー作品に選ばれたアーティスト／クリエイターをはじめとする音楽関係者によって行われ、4月30日にノミネート作品、6月13日の授賞式にて受賞作品が発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）