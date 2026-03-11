「GKを経験したことのない者には…」失点直結のミス連発で17分に屈辱の途中交代。失意のトッテナムGKを元スペイン代表名手が擁護「必ずまたチャンスは訪れる」
大きなミスを犯したトッテナムGKアントニーン・キンスキーを名手が擁護した。
現地時間３月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、トッテナムはアトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−５で敗れた。
惨敗した一戦で、キンスキーは正守護神のグリエルモ・ヴィカーリオに代わってスタメンに抜擢。嬉しいCLデビューを飾ったが、出来は散々だった。
まずは６分、ペナルティエリア内でロングキックを蹴ろうとしたが、足を滑らせて相手にボールを渡してしまい、その流れで先制点を献上。リードを２点に広げられて迎えた15分には、味方のバックパスを処理しようとしたが、まさかのキックミス。ボールを拾ったフリアン・アルバレスにそのままゴールネットを揺らされた。
ミスを連発してしまった22歳のチェコ代表は３失点目のわずか２分後、イゴール・トゥードル監督に交代を命じられた。
この異例の事態に、長年マンチェスター・ユナイテッドで活躍し、現在はフィオレンティーナでプレーする元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアが反応。自身の公式Xで次のように綴った。
「ゴールキーパーを経験したことのない者には、このポジションでプレーする難しさは理解できない。顔を上げていれば、必ずまたチャンスは訪れる」
自らの経験を踏まえて力強いメッセージを発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トッテナムGKがミス連発。失点後にはうつ伏せになり、手で顔を覆う姿も…
