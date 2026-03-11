「韓国勢が日本勢を破るのは奇跡に近い」敗れた韓国人指揮官が日本サッカーに脱帽「レベルの差は大きい」「練習試合のようにプレーした」【ACLE】
３月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２レグで、韓国の江原FCは、FC町田ゼルビアとアウェーで対戦。ホームでの第１レグをスコアレスドローで終えていたなか、25分に中村帆高に決められたヘディングシュートが重く響き、０−１で敗れた。
２戦合計０−１で敗退が決定した江原FCを率いるチョン・ギョンホ監督のコメントが、韓国で反響を呼んだ。
韓国メディア『MKスポーツ』によれば、こう本音をこぼしたのだ。
「韓国と日本の大きな違いを感じた。韓国勢が日本勢を破るのは奇跡に近い。日本のチームは韓国のチームを相手に、まるで練習試合のようにプレーした。それほどレベルの差が大きかった」
リーグステージでは日本勢に１勝２だったが、力の差を痛感したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
