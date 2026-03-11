―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1436> グリーンエナ 　東Ｇ 　 +23.36 　　3/10　　　3Q　　　231.85
<9678> カナモト 　　　東Ｐ　　 +9.47 　　3/10　　　1Q　　　 14.43
<3180> Ｂガレージ 　　東Ｐ　　 +8.60 　　3/10　　　3Q　　　-12.56
<2375> ギグワークス 　東Ｓ　　 +6.85 　　3/10　　　1Q　　　　赤縮
<2923> サトウ食品 　　東Ｓ　　 +3.49 　　3/10　　　3Q　　　 85.84

<3248> アールエイジ 　東Ｓ　　 +1.70 　　3/10　　　1Q　　　 42.17
<7682> 浜木綿 　　　　東Ｓ　　 +1.63 　　3/10　　上期　　　 27.50
<6654> 不二電機 　　　東Ｓ　　 +1.51 　　3/10　本決算　　　　6.60

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

