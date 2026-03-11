

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1436> グリーンエナ 東Ｇ +23.36 3/10 3Q 231.85

<9678> カナモト 東Ｐ +9.47 3/10 1Q 14.43

<3180> Ｂガレージ 東Ｐ +8.60 3/10 3Q -12.56

<2375> ギグワークス 東Ｓ +6.85 3/10 1Q 赤縮

<2923> サトウ食品 東Ｓ +3.49 3/10 3Q 85.84



<3248> アールエイジ 東Ｓ +1.70 3/10 1Q 42.17

<7682> 浜木綿 東Ｓ +1.63 3/10 上期 27.50

<6654> 不二電機 東Ｓ +1.51 3/10 本決算 6.60



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

