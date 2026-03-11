ＡＢホテル <6565> [東証Ｓ] が3月11日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の24円→34円(前期は20円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

配当方針の変更並びに特別配当実施の理由 当社は、本日公表いたしました「東京証券取引所における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ」のとおり、 地元名古屋証券取引所の単独上場となることが適切であると判断し、東京証券取引所に対し、当社株式の上場廃止申請を行うことを決議いたしました。 この決議による上場廃止の影響を低減させるため、配当方針の変更をすると共に、株主の皆様に対し、特別配当を実施いたします。配当方針の変更の概要 【変更前】配当性向 10％を目安にする。※ 【変更後】配当性向 13％を目安にする。変更後の配当方針は、2027年３月期の期末配当より適用いたします。※現在取組んでおります３ヵ年中期経営計画『NEXT STAGE 2027』の配当性向について、2026年３月期10.9％、2027年３月期11.8％とそれぞれしておりましたが、本日の決定に伴い2027年３月期の期末配当より13％といたします。

