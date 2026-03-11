デリカフーズホールディングス <3392> [東証Ｓ] が3月11日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の22円→25円(前期は12円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、企業としての成長に応じた安定的・継続的な株主還元を実施し、配当性向30％程度を目線として、累進的配当を堅持することを基本方針としております。 2026年３月期の年間配当予想につきましては、上記のとおり、第五次中期経営計画における最終年度の定量目標を１年前倒しで達成する蓋然性が極めて高い状況を踏まえ、株主の皆様のこれまでのご支援に感謝の意を表するため、前回発表予想に加えて１株当たり３円の記念配当を実施し、１株当たり25円に修正いたします。

