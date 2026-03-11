ÊÆ°ÜÌ±¡¢ºâÀ¯¤Ë¥×¥é¥¹±Æ¶Á·ë²Ì¡¡30Ç¯´Ö¤Ç2300Ãû±ß²þÁ±
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¡Ö¥±¥¤¥È¡¼¸¦µæ½ê¡×¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ò´Þ¤à°ÜÌ±¤¬2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯¤Ë·×14Ãû5Àé²¯¥É¥ë¡ÊÌó2300Ãû±ß¡Ë¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÌ±¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤É°ÜÌ±¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÈ¾¤ÎÊÆ¹ñÌ±¤Ï¡¢°ÜÌ±¤¬ºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò¾·¤¤¤¿¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼£°Â¤äºâÀ¯¤Î²þÁ±¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÅ¦È¯¤ä¶¯À©Á÷´Ô¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬°ÜÌ±¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÏ¢Ë®ÁÜºº´±¤¬º£Ç¯1·î¡¢ÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÇÅ¦È¯¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÃË½÷2¿Í¤ò¼Í»¦¤·¡¢ÈãÈ½¤¬³ÈÂç¡£¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤Î²òÇ¤¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£