眞栄田郷敦、日米の“ギャップ”で最も苦しんだこと「めっちゃしんどい」 山崎賢人も共感
俳優の眞栄田郷敦が10日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 謎多き重大事件2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）に出演。日本とアメリカの文化の違いに苦しんだ経験を明かした。
【写真】似てる？ドラマでも活躍、千葉真一さんの息子・眞栄田郷敦
アメリカで生まれ、中学生の時に日本に来た眞栄田。日本に来てから驚いたことを聞かれると、「一番のギャップは体育座り」だったと告白した。アメリカでは体育座りをする経験はなかったといい、学校でもあぐらで座ることが一般的だったと語った。体育座りについて眞栄田は「めっちゃしんどいです。やり慣れていないと」と日米の文化の違いを語った。
すると隣でトークを聞いていた山崎賢人が「ずっと日本で育っていても体育座りキツかった…」とポロリ。また「あぐらかいたら怒られるし…」とぼやき続けると、MCの笑福亭鶴瓶が「楽屋で言え！」とツッコんだ。
