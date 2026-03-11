タレントの若槻千夏（41）が10日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。男性出演者の回答に「どういうつもり？」と詰め寄る場面があった。

この日、人気アイドルグループ「超特急」草川拓弥がゲスト出演。心理テストをつまみにゲストとトークする番組。若槻は草川に対し、「レストランでデート中、注文した食べ物と違うものが。あなたは、どうする？1番、せっかくだし、これ食べてみようと楽しむ。2番、これ注文したものと違います、と変えてもらう。3番、どうする？と相手に委ねる」と心理テストをぶつけた。

すると、草川は同じ状況はこれまでにも経験があったといい、「（間違っていることを）言います。来た時に言って、“でも大丈夫です”って食べます」と回答した。

これに、若槻は「私さ、それ、性格悪いと思う。どういうつもり？」とバッサリ。草川は「でも、間違いは、しっかり言ってあげるべきなのかなって思っちゃう。僕が逆だったら、やっぱ間違いは間違いだよって訂正してほしいし、いくら他人でも」。

若槻は「私は違かったら“違います”って言わないで食べる。もしかしたら、それ頼んだかもしれないし。基本的に何でもいいの。めちゃくちゃ食べたい時は言うかもしれないけど。おなかが空いているという前提でお店に入ってるじゃん。だからそれ以上時間かかるの嫌じゃない？」と投げかけ。

草川は「だから僕、時間かかんないじゃないですか。言うけど、食べる」と主張するも、若槻は「“いい人でしょ？僕、いい人でしょ？我慢します”って演出みたいに見えて、私は（嫌）。どういう意図？」と質問。草川は「ヤバいな。怖いな」と困惑。結局、心理テストとしては若槻が「1」、草川は「2」を選択した。

この心理テストは「仕事で意識すると効率アップすることが分かる」といい、草川が選んだ「2」は「ルール設定を意識。思考タイプ、ズレがあると集中できない。最初に正すことでその後の作業効率が一気に上がります」と鑑定。草川も「わかる気がします。役者の仕事とかでも、もちろん役の設定とか、その人がどんな人なのかみたいな。だから、イコールルール設定になってくるのかな。それで自分の中のパズルが合うから、結構当たってる気がします」と納得。

若槻を選んだ「1」は「効率化を意識。細かい修正より、まず前に進めたほうが力を発揮できるタイプ。途中修正よりも勢い重視の仕事が向いている」だといい、若槻も「マジでそう。今勢いでしかしゃべってない」と笑った。