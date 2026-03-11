ジェイソン・ブラウンがXを更新

米国の男子フィギュアスケーター、ジェイソン・ブラウンがSNSを更新。羽生結弦さんとの貴重なオフショットに熱い視線が注がれている。

仲睦まじい姿があった。

ブラウンは9日までの3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催されたアイスショーに出演。Xの投稿にはアイスショーの座長を務めた羽生さんと親しく交流する様子が収められ、並んでピースポーズを決めたものや、互いを撮り合った1枚も添えられた。

文面には「バイバイ！楽しい思い出をありがとう！またね、ゆず！」と日本語で綴って、思い出をファンに共有。2人が寄り添う姿がファンの視線を集めた。

「素敵なお写真のシェアありがとうございます！」

「かわいい…ジェイソンー！今年もありがとう！！またきてね！！」

「わぁ めっちゃ可愛い〜」

「3枚目羽生くんが撮ったのかな？和む」

「楽しいお写真ありがとうぅぅぅぅ」

「はにゅさんのダブルピースだいすき」

「ここの絡み大好き」

「パッと見誰かわかんなかったー」

ブラウンは、2014年ソチ五輪の団体戦で銅メダルを獲得した名手。大の親日家であり、日本でも人気の高いスケーターの1人として知られている。



（THE ANSWER編集部）