Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月11日は、最大70cmの巻き取り式ケーブルと最大60W出力を備えたUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 60W EC602 」が、お得に登場しています。

UGREEN 【70cm巻き取り式】3ポート 合計60W シガーソケット 上部コード磁力収納可能 片手で 長さ・角度調整可能 「運転用 車の便利グッズ 収納 」 PD・PPS対応 スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ 2,580円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

最大長70cmのケーブル内蔵で車内がスッキリ。UGREENの巻き取り式カーチャージャーが21％オフとお買い得！

車内でスマートフォンやタブレットを充電するなら、ケーブルの取り回しも重要です。UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 60W EC602 」は、最大70cmの巻き取り式ケーブルと最大60W出力を備えた、使い勝手のいい車載充電アイテム。現在、21％オフのタイムセール特価で販売中です。

本製品は、ケーブル管理のしやすさが特長の車載充電器です。本体には最大70cmまで伸ばせる巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵。使用後はボタンを押すだけでケーブルが本体に収納される仕組みで、車内にケーブルが散らかりにくい設計になっています。

さらに、ケーブルの先端は本体上部に磁力で固定できるマグネット仕様。未使用時でも先端がぶらつかず、ダッシュボード周りをすっきり保てます。充電のたびにケーブルを探す手間が減るため、日常的に車でスマートフォンを使う人にも便利な仕様です。

最大60W出力＆合計3ポート設計で車内充電を効率化

最大60Wの高出力に対応し、スマートフォンからタブレットまで幅広いデバイスをパワフルに充電できるのも魅力。PD（Power Delivery）とPPS規格にも対応しているため、対応スマートフォンの急速充電も可能です。

また、巻き取り式USB-Cケーブルに加えてUSBポートを備えた合計3ポート設計を採用。複数デバイスの同時充電ができるため、スマートフォン・タブレット・ワイヤレスイヤホンなどを車内でまとめて充電できます。ドライブ中の充電環境をより快適にしてくれるアイテムです。

「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 60W」は、最大70cmの巻き取り式ケーブル、最大60W出力、PD・PPS対応、合計3ポート設計と、使いやすさと充電性能を両立した実用的なカーチャージャー。車内での充電環境をスマートに整えたいなら、要注目のアイテムです。

なお、上記の表示価格は2026年3月11日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

