¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÊÆ¹ñ·âÇË¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÈáÊó¡¡ÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤Î¼çË¤¤¬±¿Ì¿¤Î¥á¥¥·¥³Àï·ç¾ì¤Ø
¡¡ÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤À¡££×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÂÁÈ¤Ç£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë£¸¡½£¶¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤«¤éÂç¶âÀ±¤òÃ¥¤¤¡¢£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð£´Ï¢¾¡¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¡¢£³¾¡£±ÇÔ¤ÎÊÆ¹ñ¤¬Âè£²¥·¡¼¥É¤Ç¿Ê½Ð¡£°ìÊý¡¢¥á¥¥·¥³¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð£³¾¡£±ÇÔ¤Ç£³¥Á¡¼¥à¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Åö³ºÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬£±¾¡£±ÇÔ¤Î¤¿¤á¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤Î¼ºÅÀÎ¨¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï£´»î¹ç¤Ç·×£±£·¼ºÅÀ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï£³»î¹ç¤Ç·×£±£°¼ºÅÀ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï£³»î¹ç¤Ç·×£·¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Æ¥£¡¼¥ëÊá¼ê¡Ê£²£´¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤À¡££²²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤«¤éº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÀèÀ©¤Î£±¹æËÜÎÝÂÇ¡££µ¡½£°¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿£µ²ó°ì»à¤«¤é¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÁöÎÝ¤ÎºÝ¤Ë±¦Â¤òÄË¤á¡¢¤¹¤°¤ËÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¤±¤¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉÔ²÷´¶¡×¤È¼«¿È¤Î£Ø¤ËÂ®Êó¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊá¼ê¥«¥¤¥ë¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â¤Î¤±¤¬¤È»×¤ï¤ì¤ëÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤òµî¤ê¡¢Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¤¥éÎ©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¶ÚÆù¤òÄË¤á¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢±¿Ì¿¤¬¤«¤«¤ë¥á¥¥·¥³Àï¤Ï·ç¾ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ£±»Íµå¤À¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤â£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤È³èÌö¡£ºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£·£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£³ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£µÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥·¥«¥´´üÂÔ¤Î¿·±Ô¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î£Í£Ì£Â¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÎÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î³èÌö¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Âç²ñ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÍÍø¤È¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñÁê¼ê¤Ë½øÈ×¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Î¤ò½õ¤±¤¿¡×¤È³èÌö¤ò¾Î»¿¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÎÁá´üÂà¾ì¤Ï¥·¥«¥´¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¾¤Á¤Ë·üÇ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£¼ã¤Êá¼ê¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂÐÊÆ¹ñ¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤¬ÆÍÁ³¡¢Èà¤ÎÌë¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£