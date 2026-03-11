MacBook Neoのトラックパッドは押せる（物理）。サイズもちょいコンパクトね
新モデルの大きな変更点！
本日発売された期待の新星「MacBook Neo」。9万9800円という価格でインパクトのスゴイ子ですが、価格故に既存のMacBookたちと異なるポイントもいくつかあります。
見た目と操作で変わるポイントとして、トラックパッドが違うのです。
トラックパッドが感圧式。物理的に沈み込む
こちらが実際のトラックパッド。
マルチタッチやジェスチャー対応という点は既存モデルと変わりませんが、ハプティックフィードバック式から感圧式へと変更されています。
そのため、トラックパッドを押すとちゃんと沈みます。パコパコという押した音もちゃんと返ってきます。
えっ？ それが普通じゃないかって？
いやいや、現行のほかのMacBookたちは「押した」という反応を「トトッ」というハプティック（振動）と音で返しているんです。トラックパッドを押し込むと、ほんの僅かに沈むのですが、「押したぞという感覚」は振動と音で返している。といったチューニングですね。
どっちが優れているか？っていうと、機構的にはハプティック式の方が手が込んでいますね。感圧式の方がシンプルです。
でも、MacBook Neoの感圧式トラックパッドが操作において劣っているか？といったらそうは感じませんでした。
タッチもドラッグもジェスチャーも問題ありませんし、手のひらが触れてしまったとしても、意図しないクリックも発生しません。こちらの意図を汲んでくれる絶妙なチューニングは他のMacと変わりませんね。トラックパッドの端っこを押し込んでも、ちゃ〜んと反応してくれました。
どっちが優れているとかではなく、フィーリングは違うけど、同じ操作感を返してくれるトラックパッドだと思いますね。
サイズはMacBook Airよりも小さめでした
ただ、サイズは小さめなのでそこはちょっと注意。
13インチMacBook Airと比較すると、若干小さくなっていました。ざっくりとサイズを測ってみたところ…
・MacBook Neo：11.6×7.25cm
・MacBook Air（M5）：12.85×8cm
といった感じ。13インチAirより一回りコンパクトですね。
トラックパッドの広さは、操作エリアの広さ。まぁ、慣れで対応できるところはあると思うのですが、MacBook Airなどからの乗り換えの際は確実に小さいなを感じると思います。
こうして、機構的な変更がありサイズもコンパクト。でも、繰り返し言いますが、Macのトラックパッドの絶妙なフィーリングの良さは変わりません。そこは安心していいと思いますよ！
Source: Apple