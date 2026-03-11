Photo: 小暮ひさのり

新モデルの大きな変更点！

本日発売された期待の新星「MacBook Neo」。9万9800円という価格でインパクトのスゴイ子ですが、価格故に既存のMacBookたちと異なるポイントもいくつかあります。

見た目と操作で変わるポイントとして、トラックパッドが違うのです。

トラックパッドが感圧式。物理的に沈み込む

Photo: 小暮ひさのり

こちらが実際のトラックパッド。

マルチタッチやジェスチャー対応という点は既存モデルと変わりませんが、ハプティックフィードバック式から感圧式へと変更されています。

Gif: 小暮ひさのり

そのため、トラックパッドを押すとちゃんと沈みます。パコパコという押した音もちゃんと返ってきます。

えっ？ それが普通じゃないかって？

いやいや、現行のほかのMacBookたちは「押した」という反応を「トトッ」というハプティック（振動）と音で返しているんです。トラックパッドを押し込むと、ほんの僅かに沈むのですが、「押したぞという感覚」は振動と音で返している。といったチューニングですね。

どっちが優れているか？っていうと、機構的にはハプティック式の方が手が込んでいますね。感圧式の方がシンプルです。

Photo: 小暮ひさのり

でも、MacBook Neoの感圧式トラックパッドが操作において劣っているか？といったらそうは感じませんでした。

タッチもドラッグもジェスチャーも問題ありませんし、手のひらが触れてしまったとしても、意図しないクリックも発生しません。こちらの意図を汲んでくれる絶妙なチューニングは他のMacと変わりませんね。トラックパッドの端っこを押し込んでも、ちゃ〜んと反応してくれました。

どっちが優れているとかではなく、フィーリングは違うけど、同じ操作感を返してくれるトラックパッドだと思いますね。

サイズはMacBook Airよりも小さめでした

Photo: 小暮ひさのり

ただ、サイズは小さめなのでそこはちょっと注意。

13インチMacBook Airと比較すると、若干小さくなっていました。ざっくりとサイズを測ってみたところ…

・MacBook Neo：11.6×7.25cm ・MacBook Air（M5）：12.85×8cm

といった感じ。13インチAirより一回りコンパクトですね。

トラックパッドの広さは、操作エリアの広さ。まぁ、慣れで対応できるところはあると思うのですが、MacBook Airなどからの乗り換えの際は確実に小さいなを感じると思います。

こうして、機構的な変更がありサイズもコンパクト。でも、繰り返し言いますが、Macのトラックパッドの絶妙なフィーリングの良さは変わりません。そこは安心していいと思いますよ！

Source: Apple