3月11日 投稿

Microsoftのゲーム開発部門による公式X「Microsoft Game Dev」は3月11日、新型Xboxの画像を投稿した。

今回の投稿では、「Xbox at GDC Sneak peek」とのコメントと共に画像が3枚公開。3月9日～13日まで米国サンフランシスコにて開催中のカンファレンスイベント「Game Developers Conference 2026（GDC 2026）」にて公開されたものと思われる。

公開された黒と白の筐体には「XDK（Xbox Developers Kit）」の文字がデザインされており、開発機と思われる。また、説明欄には「A black and white teaser of Xbox hardware（意訳：Xboxハードウェアの黒・白ティザー）」と記載されている。

なお、3月6日に発表されたXboxの次世代コンソールのコードネーム「Project Helix」との関連性は本稿執筆時点では不明である。今後の動向に注目したい。

Xbox at GDC 🔥 Sneak peek #GDC2026 pic.twitter.com/80amO5lbfh - Microsoft Game Dev (@MSFTGameDev) March 11, 2026

(C) Microsoft 2026