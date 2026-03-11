【スクエニ MARCH SALE Part2】 開催期間：3月11日～3月25日23時59分頃

スクウェア・エニックスは、「スクエニ MARCH SALE Part2」をPlayStation Store、ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアで3月11日より開始した。開催期間は3月25日23時59分頃まで。

本セールでは、初セールとなる「オクトパストラベラー0」とNintendo Switch 2版「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」がラインナップに登場。また、3月16日に原作の発売から20周年を迎える「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」をはじめとするダウンロード版の作品が手頃な価格で楽しめる。

セール対象タイトルピックアップ

「オクトパストラベラー0」、「オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション」

PS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

割引率：25%OFF

※初セール対象はPS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch版です。

「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」

PS5/Nintendo Switch 2

割引率：MAX64％OFF

Nintendo Switch 2版は今回が初セール

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

PS5

割引率：40%OFF

価格改定とセールでさらに購入しやすくなっている

「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」

PS4/Nintendo Switch

割引率：60%OFF

「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション」

対応機種：PS4

割引率：70%OFF

「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」

PS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

割引率：40%OFF

