「オクトパストラベラー0」や「FFVIIリメイク IG」がセールに登場。「スクエニ MARCH SALE Part2」開催
【スクエニ MARCH SALE Part2】 開催期間：3月11日～3月25日23時59分頃
スクウェア・エニックスは、「スクエニ MARCH SALE Part2」をPlayStation Store、ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアで3月11日より開始した。開催期間は3月25日23時59分頃まで。
本セールでは、初セールとなる「オクトパストラベラー0」とNintendo Switch 2版「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」がラインナップに登場。また、3月16日に原作の発売から20周年を迎える「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」をはじめとするダウンロード版の作品が手頃な価格で楽しめる。
セール対象タイトルピックアップ
「オクトパストラベラー0」、「オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション」
PS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
割引率：25%OFF
※初セール対象はPS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch版です。
「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」
PS5/Nintendo Switch 2
割引率：MAX64％OFF
Nintendo Switch 2版は今回が初セール
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」
PS5
割引率：40%OFF
価格改定とセールでさらに購入しやすくなっている
「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」
PS4/Nintendo Switch
割引率：60%OFF
「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション」
割引率：70%OFF
「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」
PS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
割引率：40%OFF
