かまってほしそうな猫さんに忙しいパパさんが渡したのは、まさかの『ベル』で…？賢い猫さんとパパさんのやりとりに、笑ってしまう視聴者さんが続出しました。

注目の投稿は記事執筆時点で15万回再生を記録し、「健気でかわいい♡」「絶対人だよね？中に人入ってるよね！？」「謎の遊びをする男達に笑いましたw」といったコメントが寄せられています。

【動画：忙しいパパにかまってほしそうな猫→『ベル』を渡してみたら…まさかの展開】

不満顔のみにらくん

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、パパさんと謎の遊びをすることになった猫さんの姿です。

両前足を伸ばしたスフィンクス座りで登場したのは、ミヌエットの男の子「みにら」くん。動画の編集作業で忙しいパパさんにかまってもらえず、なんともわかりやすくムスッとしていたのだといいます。

パパさんからの無理難題

そんなみにらくんの前にパパさんが置いたのが、以前使ったことがあるという犬猫用のプッシュベル。「どうしても用事があったら呼んで」というまさかの無理難題に、気になるみにらくんの反応はというと…。

パパさんが指し示すベルに視線を向けた瞬間、上手に鳴らして見せたのだとか！

意味を理解してなのか、とりあえず押したのかはわかりませんが、見事な対応っぷりです。

撫でてもらうと一旦その場を離れたというみにらくんですが、わざわざパパさんを踏みつけて戻ってくるあたり、まだまだかまってモード継続中のようですね。

みにらくんの神対応

しばらく部屋をうろついて再びベルを鳴らそうとするものの、なかなか音が出ず…。みにらくんは「あれ？」とばかりに連打したり、たぐり寄せてクンクンと確認したり。ちょっぴり困惑した可愛らしい姿に、思わず笑ってしまいます。

少し考え込むような素振りをした後、左から右前足に変えるとようやく音が鳴り、なでなでタイムへ。直接訴えることもできるはずですが、それからもパパさんをチラ見しながら律儀に鳴らそうとしていたそう。無理難題にきちんと応えて見せた賢いみにらくんなのでした。

投稿には「無理難題もこなしてしまうみにら君、さすがですね」「一生懸命ちょんちょんしてるのかわいい♡」「音鳴らない時一緒になって笑っちゃった」「わざわざパパさんを踏んでいくスタイルw」「ベルの鬼連打をするみにら先生可愛い」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。ついつい笑ってしまうようなみにらくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。