248万回以上視聴され8万件の「いいね」を獲得しているのは、お兄ちゃんに構ってほしくてたまらなくなってしまった猫の行動。視聴者からは「こんなことされたら学校行かれへん可愛すぎて」「好き好きサインですね」などのコメントが届いています。

【動画：大好きなお兄ちゃんに『かまってほしい猫』→朝の支度中にやって来て…笑ってしまう光景】

どうしても構ってほしかったアルくん

Instagramアカウント「アルとジル | リュックに乗る猫」に投稿されたのは、投稿主さんの息子さんである“お兄ちゃん”のことが大好きなアルくんの行動。お兄ちゃんはこのとき、朝の支度で忙しく過ごしていたようです。

大好きなお兄ちゃんに構ってほしくてたまらなくなってしまったアルくんは、忙しい時間帯とは知らず、洗面所にいるお兄ちゃんに接近。顔を洗うために身をかがめた瞬間をねらって、背中に飛び乗ったそうです。

動きを封じられたお兄ちゃん

アルくんに背中に乗られ、顔を上げられなくなってしまったお兄ちゃん。完全にフリーズしてしまったそうですが、アルくんは気に留めず「にゃー！」と抗議するように鳴いていたといいます。

「お兄ちゃんが遊んでくれない！」と文句を言っているようだったそうで、投稿主さんは寄り添うように「構ってほしかったね」と声をかけてあげたとのこと。その後「お兄ちゃん動けんやん」と伝えると、アルくんはしぶしぶ背中から降りたそうです。

背中に乗るのは愛情表現

あきらめたように投稿主さんのところへやってきたアルくんでしたが、お兄ちゃんが洗面台から移動すると、一緒についていったといいます。本当にお兄ちゃんのことが大好きなのですね。

実はアルくんにとっては、背中に乗るのは愛情表現のひとつなのだとか。以前はお兄ちゃんが出かける前にリュックに飛び乗るのがブームだったのだそうです。「一緒に連れて行って！」という意思表示だったのかもしれませんね。

ついつい背中に飛び乗ってしまうアルくんを見た視聴者からは、「お兄ちゃん、腰を痛めませんように」「お兄ちゃん猫背になっちゃう～」とお兄ちゃんを心配するコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「アルとジル | リュックに乗る猫」では、アルくんがリュックに乗っていた頃の投稿もたくさん見られますよ。一緒に暮らしている保護猫兄弟のジルくんにも注目です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「アルとジル | リュックに乗る猫」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。