◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

担当するＪ２札幌の予想スタメンを紙面、ＷＥＢともに今季から載せていない。昨年までは試合当日の朝に掲載していたが、クラブからの「勝つ確率を１％でも上げたい」という申し出を受け入れた。

札幌は１９９６年の創設からオープンな姿勢だった。観光スポットとして人気の白い恋人パーク横にある練習場は誰でも入場可能で、間近で練習を見られる。紅白戦も隠さず、その週のスタメンはほぼ分かる。他のクラブは非公開練習が多いが、ファンサービスを優先させてきた。

ただ、どんな練習をして誰が出場しそうかなど、ネットで様々な情報があふれるようになった。他クラブから「札幌のメンバーはほぼ分かる」とも言われる。昨季途中から試合前日の練習を非公開にしたのは、情報流出を少しでも減らしたいから。Ｊ１復帰に懸ける思いが３０年守ってきた“伝統”すら変えた。

新人時代、取材の基本となる５Ｗ１Ｈを教わった。「Ｗｈｅｎ（いつ）」「Ｗｈｅｒｅ（どこで）」「Ｗｈｏ（誰が）」「Ｗｈａｔ（何を）」の４Ｗは必要な要素。「〇日、プレミストドームの〇〇戦でＪ２札幌ＦＷ〇〇がハットトリックを決めた」。どれも欠けてはいけないが、その先に何を書くかが記者の勝負だと思っている。

「Ｗｈｙ（なぜ）」活躍できて、そこまでに「Ｈｏｗ（どのように）」取り組んできたか。成功への過程や人間性など、読者が知り得ない話を引き出さないと、情報があふれた今、差別化は図れない。見たまま聞いたままではなく、より原稿に深みを持たせるために、改めて残りの「１Ｗ１Ｈ」にこだわりたい。（サッカー担当・砂田 秀人）

◆砂田 秀人（すなだ・ひでと） ２０２０年入社。前職を含め、現担当は通算１０年超え。