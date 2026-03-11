テレビ朝日は１１日、東京・六本木の同局で「２０２６年春 テレビ朝日改編説明会」を行い、３０日放送開始の「有働由美子の健康案内人！」（月〜金曜・午前９時５５分）に言及した。

元ＮＨＫの有働由美子アナウンサーが健康案内人となり、シニア世代に毎日続けられる健康のコツを届ける１５分番組。竹嶋正明プロデューサーは「報道番組では普段見られない有働さんが見られると思う」と予告。「有働さんは『シニアが元気になれば日本全体が元気になるのでは』と思っていて、僕ら（スタッフ）もその気持ちについていって、この番組を見たらなにか新しいことをしてみようという方が増えたらいいなと思う」と期待した。

料理、運動、趣味など心と身体を満たすテーマを日替わりで選び、視聴者と同じ目線で有働が体験。コンセプトは「とにかく無理せずわかりやすく！」。日々の暮らしに取り入れやすい生活の知恵や健康に役立つひと工夫を楽しく紹介する。初回は「春の栄養をおいしく味わうレシピ」、番組の終盤には体操コーナーも予定している。この日も睡眠にまつわるロケに出かけているといい「パジャマ姿の有働さんが見られるので、ファンからしたらたまらないと思う」と明かした。