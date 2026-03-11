【YouTubeチャート】M!LK「好きすぎて滅！」1位返り咲き Ado、HANA、嵐の新曲が初登場
2026/2/27〜3/5のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比0.1％増、TOP100の初登場作は16作（前週14作）となった。
1位（前週2位）はM!LK「好きすぎて滅！」（556.6万回）。2週ぶりに1位に返り咲いた。同曲は、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
2位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（546.6万回）。25年9月に1位に初登場してから25週にわたってTOP3をキープしている。
3位（前週1位）はM!LK「爆裂愛してる」（538.1万回）。宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソングで、MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。M!LKは2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲が3週連続でTOP3入りとなった。
4位から6位はいずれも初登場の作品。4位はAdoの「ビバリウム」（453.7万回）。自らの半生を描いた自伝ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』を元に作られた楽曲だ。自身初となる“実写MV”は、歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきた姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が表現された約300カットで構成された迫力ある映像となっている。
5位はHANA「ALL IN」（385.1万回）。メンバー全員で作詞・作曲に挑戦し、“やりたいことは全部やる”という覚悟を詰め込んだ作品。プロデューサーであるちゃんみなが演出したMVは、HANAのアジトを舞台に、彼女たちの“今”と“覚悟”をそのまま切り取ったリアルな映像に仕上がっている。
6位は嵐「Five」（328.9万回）。約5年ぶりとなる新曲で、26/3/16付オリコン週間ストリーミングランキングで初登場1位を獲得。ちなみに、ストリーミング配信初日の再生数は、オリコン史上最高となる320.9万回を記録し、26/3/4付オリコンデイリーストリーミングランキングでも首位となっていた。
MVでは、「5」の数字が輝く王冠を掲げた、どこか懐かしさを感じさせるボンネットバスの中や草原、ステージなどで5人が歌唱。青空の下で肩を組んで歌ったり、止まったバスを5人で動かそうとする姿なども映し出されており、コメント欄には、「嵐の今までを辿ったような音楽」「5人が並んでいることに感動」といった声が並んでいる。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが9作（前週7作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが3作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週4作、大森元貴名義含む）となった。
18位に初登場したのはBLACKPINKの3rdミニアルバム「DEADLINE」のタイトル曲である「GO」（146.7万回）。MVには荒波が押し寄せる海や溶岩が噴き出す大地を越えて宇宙へと向かうメンバーの姿が収められており、グループのトレードマークといえるポジティブなエネルギーを圧倒的なスケールと映像美で感じさせる作品となっている。
27位にはボカロP／音楽プロデューサーとして活動する東京真中の「ブレインロット (feat. 重音テト)」（116.8万回）、29位にはBMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生したSTARGLOWの「Green Light」（115.4万回）が初登場となった。
※カッコ内は視聴回数
