『MUSIC AWARDS JAPAN』今年はマルチプラットフォーム展開 Lemino、ABEMA、radikoでも生配信 SNSでもショートコンテンツ展開
6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』の模様が、NHKやTOKYO MXでの放送に加え、さまざまな映像配信サービスで配信されることが発表された。
【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）
当日は、主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様をNHKにて生放送。その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BS、さらに東京・SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXで放送する。
また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremonyの模様は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信する。
さらにSpotifyやTikTok、XなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信が行われる。昨年から規模を拡大し、マルチプラットフォームで展開する。
3月19日には、今年のエントリー作品が発表される。投票はエントリー作品に選ばれたアーティスト、クリエイターをはじめとする音楽関係者によって行われ、4月30日にノミネート作品が発表、6月13日の授賞式にて受賞作品が発表される。
また、『MUSIC AWARDS JAPAN』を主催するCEIPAの新メディア『OTOMO』にて公式YouTube番組『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-』がスタート。同音楽賞をより楽しむため、“いま、音楽シーンでは何が起こっているのか？”をテーマに、各ジャンルの現在を覗く新番組となる。MCはハリー杉山が担当し、初回ゲストは、YouTubeチャンネル「みのミュージック」運営の“みの”が登場。ロック、オルタナティブについて語る。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』開催概要
・開催日時：6月13日（土）
※開催ウィーク：6月5日（金）〜6月13日（土）
・会場：東京・TOYOTA ARENA TOKYO他
■番組名『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-』概要
配信日時：3月13日（金）午後9：00
