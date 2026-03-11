テレビ朝日、6月から新番組『AI大作戦』発表 AI制作の部署新設で「未来のテレビに備える」
テレビ朝日は11日、「2026年11月改編説明会」を開き、6月から新番組『AI大作戦』（毎週水曜 深夜0：15〜1：20 ※一部地域で放送時間が異なる）をスタートすることを発表した。
【動画】テレ朝『選挙ステーション』で導入 “世界最速のカメラワーク”BOLT（ボルト）の映像
番組は『AIで不可能を可能にする』を合言葉に、番組MCの小峠英二（バイきんぐ）と精鋭AIクリエイターたちが毎週持ち込まれてくるミッションに挑む、アグレッシブかつイノベーティブなバラエティー。
コンテンツ編成局長の寺田伸也氏は、同番組をスタートさせた理由について「これまでのテレビでは、コスト・時間・技術が問題だった。最新のAIを使ってそれをどう克服していくか」とし、番組内ではオリジナルIPをつくったり、ショートアニメ制作を考えているとした。
テレビ朝日ホールディングスの新経営計画として今年2月に発表していた、AIクリエイティブスタジオという新組織の設立にも触れ「社内でAIクリエイターを育て、未来のテレビに備えようという発想から」と説明した。
なお、同時間帯に放送していた『ガリベンチャーＶ』は5月で放送を終了する。これまで『ガリベンチャーＶ』内で放送してきた「ホリケンのみんなともだち」と「秋山と映画」は『AI大作戦』を月1回休止して放送する。
【動画】テレ朝『選挙ステーション』で導入 “世界最速のカメラワーク”BOLT（ボルト）の映像
番組は『AIで不可能を可能にする』を合言葉に、番組MCの小峠英二（バイきんぐ）と精鋭AIクリエイターたちが毎週持ち込まれてくるミッションに挑む、アグレッシブかつイノベーティブなバラエティー。
テレビ朝日ホールディングスの新経営計画として今年2月に発表していた、AIクリエイティブスタジオという新組織の設立にも触れ「社内でAIクリエイターを育て、未来のテレビに備えようという発想から」と説明した。
なお、同時間帯に放送していた『ガリベンチャーＶ』は5月で放送を終了する。これまで『ガリベンチャーＶ』内で放送してきた「ホリケンのみんなともだち」と「秋山と映画」は『AI大作戦』を月1回休止して放送する。