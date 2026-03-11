46歳・脳みそ夫、第2子誕生を報告「先日、第二子が産まれた〜す ハピネ〜ス！」
ピン芸人の脳みそ夫（46）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第2子が誕生したと報告した。
【写真】自身のツイッターで…第1子女児誕生を報告した脳みそ夫
脳は「先日、第二子が産まれた〜す（たこ口）」「ハピネ〜ス」とつづり、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを公開した。
この投稿に「うれ推古天皇」「おめで唐ございまーす！！！」「おめでとうございます 素敵な父の表情です」などのコメントが挙がっている。
2005年から活動している脳は、17年元日に放送された日本テレビ系バラエティー『ぐるナイ おもしろ荘』に出演し、ブレイク。たこ口で「こんちわ〜す！」とあいさつする仕草や、一度見たらくせになる独特なキャラで女子高生を中心に人気を集め、自作の楽曲「脳みそ夫体操」が、ショートムービー配信アプリ「Tik Tok」で話題に。18年に同名タイトルの楽曲でCDデビューも果たした。
19年10月に、同じ高校出身の女性で、自身の衣装を担当している一般女性との結婚を発表。21年12月に第1子となる女児誕生を発表していた。
