大阪駅前で無料の“音楽フェス”決定 ストリートミュージシャン54組集結 Omoinotake藤井怜央、Novelbright竹中雄大・圭吾・ねぎも登場へ
大阪駅北側「うめきた」エリアで、ストリートミュージシャンの祭典『MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA』が、3月28日に開催されることが決まった。
【画像】『MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA』出演アーティスト＆タイムテーブル
2013年のグランフロント大阪まちびらき以来、FM802などと取り組んできた、ストリートミュージシャンを応援するプロジェクトの過去最大規模のイベント。施設公認のミュージシャン「MUSIC BUSKER（ミュージックバスカー）」が集結。グランフロント大阪にグラングリーン大阪も加わり、両施設7ヶ所を舞台に、サーキット形式で54組が出演する。
また、特別プログラムとして、藤井怜央（Omoinotake）、竹中雄大・圭吾・ねぎ（Novelbright）をゲストに迎えた、FM802『SUPERFINE SUNDAY』の番組公開収録も行われる。
■『MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA』イベント概要
開催日時： 2026年3月28日（土）11:30スタート（予定）
開催場所：
グランフロント大阪 うめきた広場
グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた 他
入場料：無料
出演者：54組
MC：浅井博章（FM802 DJ）
主催者：一般社団法人グランフロント大阪TMO、一般社団法人うめきたMMO、株式会社FM802
※イベント内容は一部変更となる可能性あり
※天候により、中止もしくは内容を変更して開催する可能性あり。中止・変更する場合は、当日9時までにグランフロント大阪公式HP／ミュージックバスカー公式Xで発表
特別プログラム FM802『SUPERFINE SUNDAY』番組公開収録
【グラングリーン大阪会場】
時間：14:20〜14:50
場所：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
ゲスト：竹中雄大／圭吾／ねぎ（Novelbright）
【グランフロント大阪会場】
時間：16:40〜17:10
場所：グランフロント大阪 うめきた広場
ゲスト：藤井怜央（Omoinotake）
MC：浅井博章（FM802 DJ）
※各公開収録に優先観覧エリア100組200人を招待（3月15日応募締切）
※応募詳細等はFM802のホームページ掲載
※後方エリアは来場者多数の場合、観覧を規制する場合あり
【画像】『MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA』出演アーティスト＆タイムテーブル
2013年のグランフロント大阪まちびらき以来、FM802などと取り組んできた、ストリートミュージシャンを応援するプロジェクトの過去最大規模のイベント。施設公認のミュージシャン「MUSIC BUSKER（ミュージックバスカー）」が集結。グランフロント大阪にグラングリーン大阪も加わり、両施設7ヶ所を舞台に、サーキット形式で54組が出演する。
■『MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA』イベント概要
開催日時： 2026年3月28日（土）11:30スタート（予定）
開催場所：
グランフロント大阪 うめきた広場
グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた 他
入場料：無料
出演者：54組
MC：浅井博章（FM802 DJ）
主催者：一般社団法人グランフロント大阪TMO、一般社団法人うめきたMMO、株式会社FM802
※イベント内容は一部変更となる可能性あり
※天候により、中止もしくは内容を変更して開催する可能性あり。中止・変更する場合は、当日9時までにグランフロント大阪公式HP／ミュージックバスカー公式Xで発表
特別プログラム FM802『SUPERFINE SUNDAY』番組公開収録
【グラングリーン大阪会場】
時間：14:20〜14:50
場所：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
ゲスト：竹中雄大／圭吾／ねぎ（Novelbright）
【グランフロント大阪会場】
時間：16:40〜17:10
場所：グランフロント大阪 うめきた広場
ゲスト：藤井怜央（Omoinotake）
MC：浅井博章（FM802 DJ）
※各公開収録に優先観覧エリア100組200人を招待（3月15日応募締切）
※応募詳細等はFM802のホームページ掲載
※後方エリアは来場者多数の場合、観覧を規制する場合あり