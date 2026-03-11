THE RAMPAGEからの発表です。

「【お知らせ】『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』（韓国）公演中止のお知らせ

いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援、誠にありがとうございます。2025年11月22日（土）に開催を予定しておりました『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』につきまして、昨年延期のご案内をさせていただいておりましたが、関係各所と慎重に協議を重ねた結果、誠に残念ながら当初の形での公演は中止することとなりました。

本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。

THE RAMPAGEとしては、韓国公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにパフォーマンスをお届けしたいという強い思いから、現在、新たな形で公演を実施できるよう全力で準備を進めております。韓国の皆さまにお会いできる日を、メンバー・スタッフ一同心から楽しみにしております。

詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。今後ともTHE RAMPAGEへの変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

2026年3月10日株式会社 LDH JAPAN」

（『ABEMA NEWS』より）