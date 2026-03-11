ニューカッスルの指揮官エディ・ハウはCLラウンド16・2ndレグのバルセロナ戦へすでに視線を向けている。



1stレグをホームで迎えたニューカッスルは86分のハーヴィー・バーンズのゴールで先制に成功。このまま先勝が濃厚かと思われたが、後半ATにPKから失点を許してしまい、1-1の悔しい結果に終わった。



ハウは試合後、「我々が勝つに値する試合だったから本当に悔しい。決してロマンチックな展開にはならない」と語ったが、選手らが見せたパフォーマンスには満足している様子で、カンプ・ノウで行われる2ndレグへの意気込みを覗かせた。





「今夜の試合は本当に良かった。最高の自分たちを見せられた。ピッチの内外でクラブの良さを存分に示す試合だった。我々はやるべきことをやり、観客も期待を裏切らなかった。いつもそうなんだ。だから試合最後のキックは、本当に厳しいものだった。一瞬でも気を抜けば、相手は容赦なく仕掛けてくる。我々は今夜ずっと守備でよくやってきていたのに」「この試合はまだまだ終わっていない。我々は競争力を発揮し、ベストの状態であれば最高のチームと戦えることを証明してきた。冷静になって考えてみると、良い点が見えてくるだろう。この試合はまだ続いているし、我々は本当に良いプレイをした。我々の実力は示した。非常に競争力がある。課題は、もっと安定したプレイが必要だということだ。最高の状態で臨めば、最強の相手にも対抗できることを証明したのだ」（英『Daily Mail』より）今週末にチェルシーとのアウェイゲームを挟んでバルセロナとの2ndレグを迎えるニューカッスル。ベスト8進出へアウェイでバルセロナを撃破できるか、注目だ。