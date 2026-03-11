紅ほっぺやきらぴ香！伊豆のいちご専門店で、静岡いちごの食べ放題を開催中
村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は3月1日から、施設内のカフェにて「静岡いちごの食べ放題」を開始した。期間は3月31日まで。
練乳やチョコソースと一緒に楽しめる
昨年も好評だった食べ放題企画が、今年もパワーアップして開催する。今回は「紅ほっぺ」や「きらぴ香」といった静岡県産の旬のいちごを、カフェの席で制限時間45分間、心ゆくまで楽しめる。注文客全員に練乳とチョコソース1カップが付く。
料金は、食べ放題単品で大人3,500円、幼児1,700円。カフェにて1,200円以上のメニューを注文すれば、大人1,800円、幼児1,000円のセット価格で利用できる。
3品種のいちごとスイーツを食べ比べできるショートケーキ・いちごのタルト・いちごのミルフィーユの限定プレートも販売している。春の訪れを感じさせる早咲きの河津桜をイメージした春限定デザインの土産品も販売する。
3品種のいちごとスイーツを食べ比べできるスイーツプレート
