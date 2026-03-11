YADEA日本市場初のスポーツ型電動アシスト自転車「CS600」事前予約開始
ハセガワモビリティは3月1日、メンテナンスフリーなベルトドライブを採用したスポーツタイプの電動アシスト自転車「CS600」の事前予約を、公式オンラインショップで開始した。
CS600グレー
同商品は、世界的に電動モビリティを展開するYADEAの技術が詰まった機能性と利便性を両立したモデル。YADEAの日本市場初のスポーツ型ロードバイクとなる。
錆びや汚れに強いベルトドライブのほか、状況に応じて変速する自動2段変速機能や、最大100kmの航続距離を装備。安全面では前後油圧ブレーキを搭載し、快適な走行をサポートする。日常の移動を通じた有酸素運動としての活用も期待できる。カラーバリエーションは、グレー、ブルー、グリーン。価格は29万7,000円。
ドライブチェーン
ドラムブレーキ
発売を記念し、6月末日までの購入者を対象に、「1年間の無料ロードサービス」「折り畳み式ブレードロックプレゼント」「送料無料サービス」の3大特典も用意する。
