FRUITS ZIPPER・月足天音ら、KAWAII LAB.“赤色サンチーム”5人がMCの新番組決定 『ハマスカ放送部』は終了
テレビ朝日は11日、「2026年10月改編説明会」を開き、現在毎週月曜深夜に放送中の【ドリームエンタ】枠を【START UP！ドリームエンタ】枠にリニューアルすることを発表した。4月6日深夜0時15分（※関東ローカル）より放送スタートする。
【写真】昇格決定が発表された瞬間…メンバーびっくり顔
【START UP！ ドリームエンタ】枠では、3月27日に東京・有明にて開業する東京ドリームパークとの連動をはじめ、見る・遊ぶ・体験するなど、さまざまな楽しみ方ができるコンテンツを届ける。
同枠の新番組として、FRUITS ZIPPER・月足天音を筆頭に、CANDY TUNE・立花琴末、SWEET STEADY・白石まゆみ、CUTIE STREET・佐野愛花、MORE STAR・山本るしあといった、KAWAII LAB.の赤色メンバーたちをMCに、有明&東京ドリームパークの最新情報を紹介する『START UP！ドリームエンタ』（初回は4月6日／1時間SP）がスタート。
同番組では、5人の“赤色サンチーム”が、グループの垣根を越えて“代わる代わる”タッグを組んで初MCに挑戦。アイドル界の“赤”を背負う5人が、ゲストが持ち寄る「ウチら界隈でキテるモノ・コト」を全力で遊び尽くす。各界でいま話題のタネから、次なるブームの原石を見つけ出す。
同番組の演出・山下楓氏は「アイドルとして輝く MC5人の『ここでしか見られない素顔』をお届けできる番組を目指します。度々話題になる”赤色”のグループを超えた交流の様子も注目です。番組名の通り、「夢があふれて」「夢中になれる」「新しいエンタメ」を発信していきます！」とコメントしている。
さらに、これまで【ドリームエンタ】枠で放送されていた『あのちゃんねる』『キョコロヒー』も、週ごとに同枠で放送され、今後さらに幅を広げた展開を見せていく。なお、『ハマスカ放送部』は3月末で終了となる。
【写真】昇格決定が発表された瞬間…メンバーびっくり顔
【START UP！ ドリームエンタ】枠では、3月27日に東京・有明にて開業する東京ドリームパークとの連動をはじめ、見る・遊ぶ・体験するなど、さまざまな楽しみ方ができるコンテンツを届ける。
同番組では、5人の“赤色サンチーム”が、グループの垣根を越えて“代わる代わる”タッグを組んで初MCに挑戦。アイドル界の“赤”を背負う5人が、ゲストが持ち寄る「ウチら界隈でキテるモノ・コト」を全力で遊び尽くす。各界でいま話題のタネから、次なるブームの原石を見つけ出す。
同番組の演出・山下楓氏は「アイドルとして輝く MC5人の『ここでしか見られない素顔』をお届けできる番組を目指します。度々話題になる”赤色”のグループを超えた交流の様子も注目です。番組名の通り、「夢があふれて」「夢中になれる」「新しいエンタメ」を発信していきます！」とコメントしている。
さらに、これまで【ドリームエンタ】枠で放送されていた『あのちゃんねる』『キョコロヒー』も、週ごとに同枠で放送され、今後さらに幅を広げた展開を見せていく。なお、『ハマスカ放送部』は3月末で終了となる。