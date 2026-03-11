「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが10日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3時）に生出演。日々の睡眠時間を明かした。

この日、女優の田中みな実がゲスト。深夜3時開始の生放送に出演するため、田中は午後1時に起きたという。一方、あのはいつも午前6時ぐらいに寝ると明かした。田中から「日中仕事してるじゃん。いつ寝てるの？」と聞かれ、あのは「寝てはいるんですけど…ボクもなんだかんだ調整してるつもりですけどね」と返答。さらに「朝7時に起きて仕事っていう時も朝5時に寝ちゃう。2時間」と明かすと、田中は「え？」と驚きの声を上げた。

あのは「寝られなくなっっちゃう、怖いんです、朝早いのが。寝られなくて…。合間で寝られる時に寝るっていう感じですかね」と語った。田中は「人って、7時間か8時間寝るのがベストだと言われてるの。寝ないとリセットできないから。体はもちろんなんだけど、脳もリセットされるから、そこで。ちょっと混乱してるんじゃない？ 体も脳も」と助言。

あのは田中のまっとうな助言に対し「カチューシャかわいいですね」と話題をガラリと変えた。

番組公式Xは2人のツーショット写真を公開している。