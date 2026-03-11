◇第6回WBC 1次ラウンドB組 米国6─8イタリア（2026年3月10日 テキサス州ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組で世界ランキング3位の米国が同14位のイタリアに敗れる大番狂わせが起きた。

米国は投手陣が3被弾すると、6回には失策、暴投と守備のミスも絡んで3失点。6回表終了時点で0─8と大量リードを許す展開となった。

それでもその裏、ヘンダーソンがソロ本塁打で反撃ののろしをあげると、クローアームストロングにも3ランが飛び出すなど、5─8で9回を迎えた。

9回は1死からクローアームストロングが2打席連発となるソロを放って2点差に迫ったものの、最後は2死一塁で主将・ジャッジが空振り三振。反撃も及ばずイタリアに敗れた。

試合後、マーク・デローサ監督は「ただただ、タフな試合だった。イタリアは素晴らしいプレーをしましたね。彼らは序盤から攻勢をかけ、大きなホームランを数本放った。あと一歩及ばなかった」と敗戦を受け止めた。

5回途中まで投げ2安打無失点に抑え込まれた相手先発・ロレンゼンについては「素晴らしい投球をしていた。我々は序盤に勢いを付けることができなかった」と称え「我々も粘ったが、少し遅すぎた」と反撃のタイミングが遅かったと悔やんだ。

まさかの敗戦という結果に「本当に厳しい結果です。選手たちも悔しがっている。しかし、これが現実」と受け入れ「今日の負けは自分たちの責任。先ほども言いましたが、チャンスはあったが、最後にあと1点を押し込むことができなかった」と肩を落とした。

米国は3勝1敗で1次ラウンドを終了。準々決勝進出には、イタリアが11日（日本時間12日）のメキシコ戦で勝利するか、メキシコがイタリアに勝利した場合は、9イニング決着でメキシコ打線が5点以上を奪うことが条件となる。