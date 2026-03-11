“ハンバーガー日本一×創業100年牛肉店”「築地100年バーガー」限定メニューが登場【きょうから発売】
創業100年の老舗牛肉店・近江屋牛肉店は、2024年ハンバーガー日本大会で優勝した「ハリーズ・ジャンクション」とのコラボレーションメニュー「築地100年バーガー」など2種類のハンバーガーの販売を、きょう11日から開始した。販売は東京・築地の「近江屋牛肉店ロースト肉工房」で行う。
【写真】ハンパないサイズ！【ハリーズハンバーガー】 1800円（税込）
今回登場する「築地100年バーガー」は、仙台牛と日高見牛をブレンドしたつなぎなし牛肉100％のパティに、近江屋牛肉店が厳選した近江牛モモ肉の赤身薄切りスライスを重ねた一品。新鮮なレタスとトマトを合わせ、味付けやソースをかける順番まで細部にこだわったメニューとなっている。近江牛の繊細な旨みと、力強いパティの味わいが重なるバーガーで、価格は2300円。
もう1つの「ハリーズハンバーガー」は、2024年ハンバーガー日本大会優勝、世界大会7位の実力を持つ「ハリーズ・ジャンクション」の味をそのまま楽しめる商品。仙台牛と日高見牛を使用したパティの旨みをシンプルに味わえるバーガーで、価格は1800円。
販売場所は築地駅から徒歩約5分の近江屋牛肉店ロースト肉工房。3月中は毎週土曜・日曜の午前9時から午後2時まで営業し、売り切れ次第終了となる。各メニューは土日の2日間でそれぞれ50食限定で提供する。4月以降の販売については、公式インスタグラムで案内する予定としている。
