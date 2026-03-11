１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組を４戦全勝で１位通過した侍ジャパンが米国マイアミに出発し、準々決勝で、ともに優勝候補のドミニカ共和国かベネズエラと激突することを特集した。

コメンテーターとして出演した野球評論家・デーブ大久保氏はドミニカ共和国とベネズエラの１次Ｒ最終戦について「一発勝負なんで、どっちが勝つか分からないと言っても、強いのはドミニカの方がはるかに強いです」と断言。

「ただ、どちらのチームも大谷（翔平）選手が打ちにくいという投手を日本戦に合わせてるんです。ドミニカの先発なんて、大谷選手の天敵で１０何打席で９三振くらい取ってるピッチャーを用意してるんですよ」と、両チームとも準々決勝・日本戦を見据えていることを説明。

準々決勝で先発が予想される山本由伸については「メジャーリーグ評論家の福島良一さんからもいろんな話を聞いたんですけど、ドジャースのロバーツ監督が山本選手には７０球縛りぐらいを日本の監督にお願いしたようなんで、あまり長いイニングは投げないと思います。７０球くらいと思ってもらった方がいいと思います」とコメント。

日本の優勝確率について聞かれると「僕は開幕前は５割と思ってました。５割ってのはすごい高い確率なんですけど、今、非常に厳しい状況ですけど、一個一個のミスもプラスに変えていった日本。７割、優勝できる確率が出た。ということは僕の中ではほぼ勝てるって言っていいようなチーム力になりました」と言い切っていた。