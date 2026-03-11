「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）

阪神が西武に競り勝った。中盤以降は椎葉、津田、工藤ら課題としてきた若手リリーフ右腕が好投。１点のリードを守り抜いた。打者では初回、近本、中野の連打から実戦６試合連続で３番に入った中川が先制の右犠飛。高寺の右前適時打で２点を先制した。

先発した阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝は、４回３安打１失点で降板した。来日初となる甲子園でのマウンド。初回から２三振を奪って好発進を決めると、二回は１死一塁からカナリオを二ゴロ併殺。三回まで無失点投球を披露した。

四回は安打と盗塁で１死二塁とされ、４番・ネビンに左前適時打。しかし後続を封じて最少失点で切り抜けた。１５０キロ台前半の速球とカーブなどを有効活用し、ストライク先行で６奪三振。持ち味を発揮した４９球となったが、「走られないように気をつけたい」と、３盗塁には課題を残した。

五回以降は椎葉、津田と若手リリーフ右腕が好投。七回は連投となった工藤がネビン、桑原から連続三振を奪うと、カナリオを中飛に抑えて３者凡退に封じた。七回にはドラフト３位の岡城（筑波大）が、１死二、三塁から右中間を破る適時二塁打。２日・侍ジャパンとの強化試合でも中前適時打を放つなど、勝負強い打撃でアピールが続いている。