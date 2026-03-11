XEXYMIXが表参道ヒルズに新店舗。購入者にポーチ付きバッグのプレゼントも
XEXYMIXは3月12日、韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX」の新店舗「XEXYMIX OMOTESANDO(ゼクシィミックス 表参道)」を、表参道ヒルズにオープンする。
SPRING EDITION 9分丈レギンス
同店は、日本国内4店舗目の直営店として、ピラティスやヨガ向けのレギンスに加え、ゴルフウェアやメンズアイテムなど多彩な商品を取り扱う。洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、表参道エリアへアクティブでファッション性の高いスタイルを提案する。
オープン記念として、SPRING EDITIONの9分丈レギンスを数量限定で発売する。2万円以上の購入でポーチ付きバッグのプレゼントや、購入者全員へのステッカー配布も行う。
ポーチ付きバッグ
