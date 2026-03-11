昭和レトロな珍味シリーズ「おつまみ横丁」に、まぐろジャーキーなど新作3種
モントワールは3月9日、昭和の居酒屋街を想起させる食べ切りサイズの珍味シリーズ「おつまみ横丁」より、新作3品を全国の量販店やドラッグストアなどで発売する。
左から、「おつまみ横丁 利尻昆布のだし仕立てごちそう鱈」「旨みくらべ焼き鱈とかわはぎロール」「噛みしめる濃厚まぐろジャーキー」
「おつまみ横丁」はどこか懐かしい昭和の居酒屋街をイメージした、食べきりサイズの珍味シリーズ。
今回登場するのは、利尻昆布だしで味付けした「利尻昆布のだし仕立てごちそう鱈」、焼き鱈とかわはぎロールを食べ比べできる「旨みくらべ焼き鱈とかわはぎロール」、DHAやEPAを含む「噛みしめる濃厚まぐろジャーキー」の3種。
価格はオープン。
左から、「おつまみ横丁 利尻昆布のだし仕立てごちそう鱈」「旨みくらべ焼き鱈とかわはぎロール」「噛みしめる濃厚まぐろジャーキー」
「おつまみ横丁」はどこか懐かしい昭和の居酒屋街をイメージした、食べきりサイズの珍味シリーズ。
今回登場するのは、利尻昆布だしで味付けした「利尻昆布のだし仕立てごちそう鱈」、焼き鱈とかわはぎロールを食べ比べできる「旨みくらべ焼き鱈とかわはぎロール」、DHAやEPAを含む「噛みしめる濃厚まぐろジャーキー」の3種。
価格はオープン。